В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ngs.ru

Фото: Pixabay

По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев в регионе достигло 28. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«В трех случаях коронавирус оказался завозным – сибиряки прибыли из Москвы, Сочи и Краснодара. Еще трое контактировали с инфицированными, выявленными раньше. Седьмая пациентка никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала, но круг их контактов установлен», – говорится в сообщении оперштаба.

В детской городской клинической больнице Новосибирска лежат 17 детей с подозрением на коронавирус. В городскую инфекционную больницу №1 госпитализировано 59 пациентов с подозрением на CJVID-19, у 18 человек диагноз подтвержден.

Ранее сообщалось, что гражданина Туркменистана оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Адыгее.