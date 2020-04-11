В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса

По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев в регионе достигло 28. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«В трех случаях коронавирус оказался завозным – сибиряки прибыли из Москвы, Сочи и Краснодара. Еще трое контактировали с инфицированными, выявленными раньше. Седьмая пациентка никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала, но круг их контактов установлен», – говорится в сообщении оперштаба.
В детской городской клинической больнице Новосибирска лежат 17 детей с подозрением на коронавирус. В городскую инфекционную больницу №1 госпитализировано 59 пациентов с подозрением на CJVID-19, у 18 человек диагноз подтвержден.
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