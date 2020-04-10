Собянин временно ограничил работу большинства предприятий и организаций

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

tvc.ru

Практически все предприятия и организации столицы не будут работать с 13 по 19 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", - написал Собянин на своем сайте в пятницу.

Сергей Собянин отметил, что выполнение строительных работ также приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля.

«Временно приостановить с 13 апреля по 19 апреля 2020 года выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов», - говорится в подписанном мэром Указе.

Отмечается, что такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Мэр пояснил, что в Москве продолжат работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня.

"Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы", - подчеркнул Собянин.

По его словам, все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

Подробнее о принятых сегодня мерах

С 13 по 19 апреля 2020 г. в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений.

1. Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня.

Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

2. Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

3. Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него.

4. Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано.

5. Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.