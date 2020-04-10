Власти Самарской области решили продлить режим самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продлил режим самоизоляции в регионе. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба.

С рекомендацией о продлении режима самоизоляции как минимум еще на одну неделю выступило региональное управление Роспотребнадзора, сообщается на сайте областного правительства.

Губернатор согласился с таким предложением, учитывая ситуацию в регионе, но поручил рассмотреть возможность послаблений, предложив посмотреть, «какие есть дополнительные возможности, чтобы с одной стороны не создавать угрозы, а с другой стороны – дать людям глоток свежего воздуха».

В итоге было принято решение о продлении режима самоизоляции с 13 по 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в Адыгее 10 апреля разрешили открыть автомагазины, СТО и заниматься строительством.