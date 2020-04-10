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В Подмосковье введут пропускной режим

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

В Подмосковье введут пропускной режим
губернатор Московской области Андрей Воробьев, АГН Москва/Global Look Press
В пятницу, 10 апреля, стало известно, что в Подмосковье будет введен пропускной режим. Подчеркивается, что новшества будут внедрять поэтапно, чтобы сделать процесс максимально удобным для людей.
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что режим будет вводиться постепенно, поэтому ничего страшного не произойдет, даже если сначала у граждан не будет необходимого QR-кода, однако будет при себе удостоверение личности и удостоверение с места работы.
 
"Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает", – заключил Воробьев.
 
ЕТ

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