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На Ставрополье скончалась женщина с коронавирусом нового типа

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Ставрополье скончалась женщина с коронавирусом нового типа
COVID-19, pixabay.com
На Ставрополье скончалась женщина, у которой был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". По словам губернатора региона Владимира Владимирова, это вторая смерть в Ставропольском крае.
 
Второй умершей от коронавируса нового типа не было 50 лет. Женщина являлась жительницей Георгиевского городского округа. Ее госпитализировали, когда симптомы COVID-19 у нее были ярко выражены. Состояние пациентки осложняли хронические заболевания. 
 
Врачи сделали все возможное для спасения гражданки, однако им не удалось сохранить ей жизнь. Известно, что недавно погибшая от коронавирусной инфекции посетила семейное мероприятие. Устанавливается весь круг ее контактов.
ЕТ

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