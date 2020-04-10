На Ставрополье скончалась женщина с коронавирусом нового типа

На Ставрополье скончалась женщина, у которой был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". По словам губернатора региона Владимира Владимирова, это вторая смерть в Ставропольском крае.

Второй умершей от коронавируса нового типа не было 50 лет. Женщина являлась жительницей Георгиевского городского округа. Ее госпитализировали, когда симптомы COVID-19 у нее были ярко выражены. Состояние пациентки осложняли хронические заболевания.