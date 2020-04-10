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Власти Москвы могут объявить о введении цифровых пропусков

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Власти Москвы могут объявить о введении цифровых пропусков
Фото: Pixabay

По некоторым данным, власти Москвы снова вернулись к обсуждения возможности введения цифровых пропусков на период режима изоляции.

Впервые эта тема поднималась в марте, но 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство жителей столицы добросовестно выполняют требование оставаться дома.

Тем не менее, сообщается, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в ближайшее время столичный градоначальник может объявить о введении цифровых пропусков в Москве.

По словам председателя «Деловой России» Алексея Репика, для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды с четким описанием их места жительства и места их работы. У тех, кто будет работать на удаленке, в QR-коде не будет второй точки, но это, по словам Репика, «не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин».

Ранее Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.

ДВа

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