Эксперты назвали города, где наиболее успешно борются с коронавирусом

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10 апреля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом составили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала.

В аналитической записке говорится, что в перечень вошли Уфа, Республика Башкортостан, Хабаровск, Хабаровский край, Екатеринбург, Свердловская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Казань, Республика Татарстан, Томск, Томская область, Иркутск, Иркутская область, Ставрополь, Ставропольский край, Петрозаводск, Республика Карелия, Салехард, Ямало-Ненецкий АО.

Рейтинг был составлен на основании анализа нормативно-правовых актов, открытых данных, размещенных на официальных сайтах администраций муниципалитетов, в их аккаунтах в социальных сетях и СМИ. Для анализа эксперты выделили более 20 параметров, в которые, в частности, вошли обеспечение работы обеспечение работы горячих линий, поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, а также дезинфекция.

Ранее сообщалось, что в России готовят к выпуску три варианта вакцины от коронавируса.