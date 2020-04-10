В России готовят к выпуску три варианта вакцины от коронавируса

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10 апреля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: ТАСС

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Роспотребнадзор рассчитывает выпустить три вакцины от коронавируса, заявила глава ведомтсва Анна Попова во время круглого стола Росконгресса "Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии" в объединенном эфире ТАСС, "России-24" и РБК.



"Сегодня мы говорим о том, что мы будем готовить к выпуску три вероятностные вакцины, и очень ждем, когда это наступит", - сказала Попова. По её словам, база одной из вакцин, которая предлагается Роспотребнадзором, уже используется и безвредна.

Ранее мы писали, что в России зарегистрировали новый высокоточный тест для выявления коронавируса. Он разработан сотрудниками ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Над ним работали с января и недавно получили регистрационное удостоверение и одобрение на всех уровнях.