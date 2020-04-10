В Краснодарском крае продлили карантин еще на одну неделю

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10 апреля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Карантин на Кубани продлён еще на неделю, но в городах переходим на самоизоляцию.

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— Карантин будет продлен до 00:00 часов 18 апреля и, скорее всего, больше продлеваться не будет. Но с 00:00 часов 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции, — сказал губернатор в видеообращении.

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С воскресенья снимается запрет на работу ярмарок выходного дня, продуктовых рынков, СТО и автомоек самообслуживания. При этом решение об открытии рынков и ярмарок будут принимать главы муниципальных образований, исходя из эпидобстановки на местах.