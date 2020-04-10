Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Отчет правительства в Госдуме перенесен «на более поздний срок»

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Отчет правительства в Госдуме перенесен «на более поздний срок»
Фото: сайт Госдума РФ

Совет Госдумы решил перенести отчет правительства РФ – он может состояться в июле. Ранее предполагалось, что его дата – 15 апреля.

«Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок», – сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, отметив, что отчет может состояться в июле.      

До этого депутаты заслушают отчеты глав профильных министерств. «В мае-июне правильно заслушать в рамках «правительственных часов» министров, которые имеют отношение к блоку вопросов здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, промышленности и торговли, экономики», – сказал Володин.

Он подчеркнул, что эти вопросы будут обсуждаться в рамках пленарного заседания на следующей неделе, 17 апреля.

Спикер Госдумы напомнил, что на этой неделе режиме видеоконференции прошли совещания фракций Госдумы с правительством, а сама нижняя палата парламента спланировала свою работу не только на следующей неделе, но и в мае и июне.

«Речь идет в первую очередь о рассмотрении законопроектов приоритетных, которые мы ждем от правительства. В рамках пленарного заседания, которое назначено на 14 апреля, мы их рассмотрим. Также договорились, что пленарное заседание пройдет 17 апреля, на следующей неделе, в пятницу», – добавил Володин.

Он также отметил, что «этих решений ждут наши граждане».

ДВа

Общество

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью