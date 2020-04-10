Отчет правительства в Госдуме перенесен «на более поздний срок»

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10 апреля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Совет Госдумы решил перенести отчет правительства РФ – он может состояться в июле. Ранее предполагалось, что его дата – 15 апреля.

«Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок», – сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, отметив, что отчет может состояться в июле.

До этого депутаты заслушают отчеты глав профильных министерств. «В мае-июне правильно заслушать в рамках «правительственных часов» министров, которые имеют отношение к блоку вопросов здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, промышленности и торговли, экономики», – сказал Володин.

Он подчеркнул, что эти вопросы будут обсуждаться в рамках пленарного заседания на следующей неделе, 17 апреля.

Спикер Госдумы напомнил, что на этой неделе режиме видеоконференции прошли совещания фракций Госдумы с правительством, а сама нижняя палата парламента спланировала свою работу не только на следующей неделе, но и в мае и июне.

«Речь идет в первую очередь о рассмотрении законопроектов приоритетных, которые мы ждем от правительства. В рамках пленарного заседания, которое назначено на 14 апреля, мы их рассмотрим. Также договорились, что пленарное заседание пройдет 17 апреля, на следующей неделе, в пятницу», – добавил Володин.

Он также отметил, что «этих решений ждут наши граждане».