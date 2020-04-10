В Челябинской области работает 15 мобильных пунктов полиции

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10 апреля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Стражи порядка контролируют соблюдение южноуральцами режима самоизоляции.

Напомним, с 31 марта на территории Челябинской области действует режим повышенной готовности. Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому все жители области должны соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои квартиры без острой необходимости. Нарушители режима могут быть оштрафованы на крупную сумму — 15 тысяч рублей. Отметим, что, если раньше штрафовали нарушителей, которые недавно вернулись из-за границы, то теперь наказать могут любого южноуральца.

Как сообщает ГУ МВД по Челябинской области, на днях в Магнитогорске был задержан мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях за отказ от медицинского освидетельствования, нарушения правил применения ремней безопасности, а также нарушения режима самоизоляции. Молодой человек знал об ограничениях, но без уважительной причины находился в общественном месте. Суд города Магнитогорска назначил мужчине наказание в размере 15 тысяч рублей.

На территории Челябинской области работают 15 мобильных пунктов полиции. У полицейских есть планшеты с базой данных граждан, которым Роспотребнадзор выдал постановления о соблюдении карантинных мер в течение 14 дней. Также полицейские вправе остановить любого водителя и узнать о цели его передвижения.