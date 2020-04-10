Минэкономразвития предлагает поддержать российские кинотеатры

Министерство экономического развития России предложило правительству РФ включить «деятельность в области демонстрации кинофильмов» в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ситуации с коронавирусом.
С такой инициативой выступил глава ведомства Максим Решетников, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
«Мы понимаем, насколько сейчас пострадала эта сфера», – отметил министр, пояснив, что потери обусловлены приостановкой работы кинотеатров из-за карантинных мер, переносом сроков релизов российских и зарубежных фильмов.
Таким образом, компании этого сектора смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку.
Ранее сообщалось, что правительство выделяет регионам более 33 млрд рублей на оснащение медицинских организаций.