На Кубани определят организации которые смогут начать работать после 12 апреля

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10 апреля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Власти Краснодарского края рассматривают возможность открытия ярмарок и продовольственных рынков, а также ряда других организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм. Такую задачу на заседании оперативного штаба по коронавирусу поставил губернатор Вениамин Кондратьев.

– Медики считают, что такой режим нужно сохранять. Я благодарен всем жителям, кто, несмотря на все свои желания, остается дома. Мы продолжаем консультации с врачами. Кроме того, вместе с Роспотребнадзором мы изучаем возможность открытия ярмарок и продовольственных рынков, – сказал глава региона.

По словам медиков, распространения коронавируса контролируется благодаря карантину. По их мнению, такой режим нужно сохранять и дальше. Кондратьев отметил, что власти консультируются с врачами.