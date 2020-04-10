Медикам в Москве предоставили проживание в отелях рядом с больницами

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10 апреля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Номер для медиков в отеле рядом с больницей, фото соцсети

Московские власти предоставили бесплатное проживание медицинским специалистам, борющимся с распространением коронавируса COVID-19, в комфортабельных гостиницах, которые расположены вблизи учреждений здравоохранения. Такую новость сообщил сегодня представителям СМИ Алексей Немерюк, министр столичного правительства, глава городского департамента торговли и услуг.

Как отметил Немерюк, размещение медиков в отелях позволит оградить их родственников и близких от риска инфицирования и даст возможность персоналу восстанавливать силы в комфортных условиях.

По словам московского министра, самоотверженно работающие столичные врачи, санитары и медсестры в настоящий момент находятся на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому им необходимо обеспечить максимальный комфорт.

Алексей Немерюк добавил, что городские отели ответственно подошли к ситуации с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки. Вся гостиничная инфраструктура полностью выполняет все предписания санитарных служб.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве выросло число заболеваний коронавирусной пневмонией. Соответствующую статистику огласила вице-мэр Анастасия Ракова.