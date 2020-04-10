Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией

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10 апреля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве за последние дни резко увеличилось число госпитализаций. По сравнению с данными прошлой недели количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией выросло в два раза. Из них более 85% - с пневмонией. Об этом сообщает заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», - сказала Анастасия Ракова.

Напомним, всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тысяч больных коронавирусом.

По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции.