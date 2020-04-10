Главу Минздрава Коми отправили в отставку

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10 апреля 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пресс-службе главы Республики Коми сообщили, что министра здравоохранения по региону Дмитрия Березина освободили от должности. Об этом стало известно в пятницу, 10 апреля.

Кроме того, на должность заместителя председателя правительства республики Коми – министра здравоохранения республики назначена Виктория Филин.

Напомним, что в Коми зарегистрировано 208 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 человек выздоровел, 3 – умерли.

При этом в закрытой на карантин Эжвинской городской больнице заболевание получили более 50 пациентов, после случаи заражения выявили в республиканской клинической больнице.