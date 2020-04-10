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В Москве задержали водителя за нарушение домашнего карантина. Он переболел коронавирусом

, 13:05 [ «Аргументы Недели», ] Источник: ТАСС

В Москве задержали водителя за нарушение домашнего карантина. Он переболел коронавирусом
Pixabay

Первый житель Москвы, выписанный после лечения от коронавирусной инфекции и обязанный соблюдать домашний карантин, был остановлен на МКАД во время рейда. Сообщается, что его отследили по номерам, так как он был зарегистрирован в базе граждан, обязанных соблюдать самоизоляцию.

"Сегодня на пересечении МКАД и Щелковского шоссе был остановлен водитель, нарушивший карантин. 22 марта он поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. Выписан 4 апреля, после чего должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине", – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Машину нарушителя отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу. Напомним, в Москве за последние сутки подтвердили 1124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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