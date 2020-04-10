Как коронавирус может повлиять на беременность

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10 апреля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Руководитель челябинского роддома для женщин с коронавирусной инфекцией Екатерина Воропаева рассказала о том, как опасный вирус может повлиять на течение беременности.

Екатерина Воропаева, заместитель главного врача ОКБ №2 г. Челябинска по акушерству и гинекологии, доктор медицинских наук выступила в роли эксперта в новом выпуске программы «Научка» медиахолдинга «Гранада Пресс». Как сообщали «Аргументы недели» с начала апреля ОКБ № 2 перепрофилировали для работы с коронавирусными больными. Таких пациенток будет принимать и родильный дом при больнице. Здесь организовано 98 коек для мамочек и новорожденных.

По словам Екатерины Воропаевой, новый вирус особо опасен для беременных женщин, потому что у них ослаблен иммунитет, кроме того, растущий живот мешает расправляться легким в полную меру. «Это осложняет течение коронавирусной инфекции и увеличивает риск самого страшного ее осложнения — двусторонней пневмонии», - отметила врач.

Программа «Научка» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», эксперты и ученые в коротких и познавательных видеороликах рассказывают о новостях науки, комментируют важные тенденции, явления, гипотезы.