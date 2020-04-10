Сергунина: ВДНХ подготовила онлайн-программу ко Дню космонавтики

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10 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: mos.ru

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила ко Дню космонавтики видеолекции, мастер-классы и тематический диктант. Принять участие в праздничных онлайн-мероприятиях 12 апреля приглашают всех желающих. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москв со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

«Впервые День космонавтики и годовщину открытия центра “Космонавтика и авиация” мы будем отмечать онлайн. Но даже для таких условий на ВДНХ подготовили интересную познавательную программу. Кстати, самим космонавтам не привыкать долгое время находиться в ограниченном пространстве — и они поделятся своими историями, как при этом вести полноценную жизнь: работать, отдыхать, заниматься спортом», — отметила Наталья Сергунина.

Проверить свои знания о космосе и его знаменитых покорителях можно, написав диктант на сайте центра «Космонавтика и авиация». В 12:00 12 апреля здесь разместят видеоролик, в котором участникам диктанта зададут 30 вопросов. Ведущим диктанта выступит президент центра, летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин. Итоги подведут 14 апреля на сайте центра.

Чтобы принять участие в диктанте, нужно до его старта скачать на сайте центра «Космонавтика и авиация» анкету и во время трансляции видеоролика записывать в нее ответы на вопросы. После того как диктант закончится, нужно отправить заполненную анкету на электронную почту: cosmos@vdnh.ru. Это можно будет сделать до 13:30.

Победителем станет тот, кто ответит на все или большинство вопросов правильно, а также пришлет анкету быстрее других участников. Он получит в подарок точную копию часов, которые были на руке у Юрия Гагарина в его легендарном полете в 1961 году.

Кроме того, в День космонавтики на сайтах ВДНХ и центра появится видеоурок «В четырех стенах космоса». Речь пойдет о том, как летчики проводят время в продолжительных полетах. Космонавтам приходится отдыхать, заниматься физкультурой и работать в замкнутом пространстве на орбитальной станции и кораблях. Федор Юрчихин и экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Денис Романенко расскажут зрителям, как продолжать вести полноценную жизнь, оставаясь дома.

Как пояснили в пресс-службе ВДНХ, виртуальные посетители смогут изучать загадки Вселенной и историю освоения космоса человеком, а также задавать вопросы покорителям внеземного пространства не выходя из дома. В том числе пользователи сети узнают, как летчики отдыхают, работают и занимаются спортом в замкнутом пространстве на орбитальной станции или корабле. Познавательные видеоролики будут транслировать на официальных сайтах ВДНХ и центра, а также на их страницах в социальных сетях.

12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин (1934–1968) на космическом корабле «Восток-1» облетел по орбите планету Земля. Человек впервые в истории побывал в космическом пространстве.

Напомним, территория ВДНХ временно закрыта для посетителей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Прогуляться по павильонам и посмотреть познавательные видеоматериалы можно в режиме онлайн. На видеопрогулках рассказывают о том, какой территория ВДНХ была в начале 1940-х годов, когда появился павильон «Космос» и какое отношение к нему имели первые космонавты. Во время трансляций из «Москвариума» пользователи сети узнают, какие угощения обожают акулы, мурены, пираньи и скаты. На странице комплекса в «Инстаграме» можно понаблюдать за жизнью животных, обитающих на «Городской ферме».