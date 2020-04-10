Собянин: Мы находимся у подножия пика заболеваемости коронавирусом

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10 апреля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

tvc.ru

Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью журналистам РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

"Знаете, прогнозы - дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса и так далее. Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас - это 100% все, что мы можем сегодня сделать, - сделать", - сказал Сергей Собянин.

По его словам, речь идет о максимальном тестировании, максимальной подготовке медицинской системы, максимальном контроле за соблюдением режима самоизоляции и карантина, а также минимальном передвижении по городу, насколько это возможно, чтобы соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

"А прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться", - добавил градоначальник.

При этом мэр отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.

"Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", - сказал он.

Напомним, в Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.