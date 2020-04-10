Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Собянин: Мы находимся у подножия пика заболеваемости коронавирусом

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин: Мы находимся у подножия пика заболеваемости коронавирусом
tvc.ru

Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью журналистам РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

"Знаете, прогнозы - дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса и так далее. Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас - это 100% все, что мы можем сегодня сделать, - сделать", - сказал Сергей Собянин.

По его словам, речь идет о максимальном тестировании, максимальной подготовке медицинской системы, максимальном контроле за соблюдением режима самоизоляции и карантина, а также минимальном передвижении по городу, насколько это возможно, чтобы соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

"А прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться", - добавил градоначальник.

При этом мэр отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.

"Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", - сказал он.

Напомним, в Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.

ГБ

Здоровье

Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

Профессор, лауреат государственной премии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина о том, что новый коронавирус не могли создать искусственно.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью