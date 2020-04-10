В Госдуме предложили еще одну меру поддержки медиков

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10 апреля 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил еще одну меру поддержки медработников. Он высказал мнение, что после окончания пандемии медицинскому персоналу, занятому в борьбе с коронавирусом, можно выделить дополнительный оплачиваемый отпуск.

Сухарев обратился с этой идеей к главе российского Минздрава Михаилу Мурашко. Отмечается, что предполагаемый дополнительный отпуск может составить 28 дней.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусной инфекцией, дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 дней после завершения режима особых мер», - сказано в обращении.