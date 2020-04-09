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Мишустин поручил внести проект по допвыплатам медикам

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

Мишустин поручил внести проект по допвыплатам медикам
Фото: Михаил Мишустин, сайт Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин  законопроект, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

«… для медицинских работников, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с новой коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам – 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам – 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам – 25 тыс. рублей в месяц; для медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь лицам с коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам – 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям машин скорой медицинской помощи – 25 тыс. рублей в месяц», - говорится в документе.

Отмечается, что закон предусматривает выплаты с апреля по июнь 2020 года.

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