Треть российских школьников не осваивает обязательного минимума по предмету

Каждый третий российский школьник не осваивает обязательного минимума по одному или нескольким предметам школьной программы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Если брать все срезы, которые у нас есть, около 32-35% не осваивают минимальный базис образования по тем или иным предметам, в странах-лидерах - это 5%», - рассказал он.
Музаев заявил, что задача наказать отстающих не стоит. Также в ведомстве не планируют заниматься переобучением во всех школах. Вместо этого будет поставлена цель «подтянуть» те школы, которые испытывают трудности.