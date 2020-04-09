Психолог призвал родителей не помогать школьникам с уроками

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9 апреля 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Психолог Михаил Лабковский призвал родителей не помогать детям с выполнением уроков во время самоизоляции. Специалист подчеркнул, что школьники, самостоятельно отвечающие за уроки, имеют меньше проблем в дальнейшем.

«Дети, которые с первого класса самостоятельно этот вопрос решают, и только обращаются к родителям в случае необходимости: они не поняли условия задачи, им нужно проверить как они выучили стихотворение, и они просят послушать. То тогда эти семьи живут нормально, родители заниматься своими делами, у детей свои дела – одно из которых уроки», - рассказал Лабковский.

Он объяснил, что приучать ребенка к самостоятельности лучше поздно, чем никогда, и карантин отлично для этого подходит. Психолог посоветовал в этот период предоставить детям больше самостоятельности в вопросах, касающихся их обучения.