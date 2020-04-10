Академик РАМН считает, что от паники проблем больше, чем от самого коронавируса

Академик РАМН, пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что считает более опасной панику, чем сам коронавирус. Врач счел ситуацию «серьезной, но некритичной для жизни страны».
«Ничего страшного сейчас не происходит. Люди болели и раньше, и гриппом, и пневмониями. Та смертность, о которой нам сейчас сообщается, незначительна в масштабах населения государства и паника наносит намного больше ущерба», - сказал Карабиненко.
Он признал, что количество заболевших пневмонией действительно увеличилось, но списал это в том числе на произошедший в этом году сдвиг сезона острых респираторных инфекций. Касательно коронавируса врач отметил, что эпидемиологическое нарастание в настоящий момент не выходит за пределы нормы.