Как коронавирус повлияет на прогноз погоды

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10 апреля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса затронула практически все сферы жизни, добралась и до прогнозов погоды. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, как COVID-19 повлияет на прогнозирование.

Вильфанд объяснил, что на борту некоторых самолетов установлены приборы, позволяющие синоптикам считывать характеристики атмосферы. Из-за временной приостановки полетов метеорологи лишились возможности применять эти данные.

«Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно. Судить сейчас трудно. Должно пройти время, и тогда мы поймем, насколько ухудшилось качество», - заявил Вильфанд.