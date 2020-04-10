«Нам угрожают. Пишут, что сожгут квартиру». Как люди травят тех, у кого подозревают COVID-19 и кто был недавно за границей

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Весь мир сейчас разделился на больных и здоровых, а для россиян изгоями стали еще и те, кто недавно вернулся из-за границы, а значит несет в себе потенциальную угрозу. И началась массовая травля.

Расправой грозят даже тем, кто потенциально мог где-то пересечься с вирусоносителем. В Приморском крае жители села Мельники обещали сжечь дом вместе с хозяевами, потому что те ехали в поезде с пассажиром, у которого заподозрили коронавирус. В Болотном Новосибирской области устроили травлю пенсионерам, которых в начале марта навестила дочь, проживающая в Москве.

Как пишет "Сибирь. Реалити", после того, как жительницу Хабаровска госпитализировали с коронавирусом, а весь подъезд изолировали, соседи оставили на ее двери записку: "Здохни тварь сама быстрей. Из-за тебя страдают наши дети. Здохни!!! Здохни!!!" (орфография и пунктуация автора).

Педиатр из Новосибирска Елена Шнайдер, даже вынуждена была записать видеообращение и написала заявление в полицию, потому что стала получать угрозы и от знакомых и от незнакомых людей.

«Нам угрожают. Пишут, что сожгут квартиру, что "припасли камней". "Скажите, когда выпишут – мы их встретим". Родственникам угрожают, что их уволят из-за нас. Не знаю, серьезно к этому относиться или нет. Меня больше сейчас интересует, больная я или нет. Поскольку врачи до сих пор нам не показали результаты анализов. Меня и так трясет от неизвестности, а тут еще эти сообщения» – рассказала еще женщина из Барнаула, анализ на коронавирус которой до сих пор не подтвержден, но со злобой соотечественников она уже столкнулась в полной мере, а все потому, что ездила отдыхать в Доминикану. Семью сейчас держат в больнице, но не лечат, потому что симптомов никаких нет. Но медицинское начальство решило перебдеть.

И таких случаев множество. Социальное неравенство выплеснулось именно в ненависть к тем, кто может себе позволить отдыхать «в заморских» странах, а значит и является источником заразы. Про них придумывают разные истории, жалуются, что они не соблюдают карантин и сознательно заражают своих соотечественников. Это подхватывается и тиражируется в Сети и людям просто отравляют жизнь.