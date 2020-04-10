Эпидемия коронавируса в Москве продолжает набирать обороты - умерли еще 12 пациентов

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве только за один день – 9 апреля– в двух столичных больницах скончались 12 человек с коронавирусом. Им было от 33 до 87 лет, передает оперштаб. Общее число погибших с подтвержденным COVID-19 в столице достигло 50.

Между тем, 11 вылечившихся от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса у других зпболевших. Пока процедуру проводят только в Институте скорой помощи имени Н.А.Склифосовского и ГКБ № 52, но если эксперимент окажется успешным его распространят и на другие больницы, где лечат пациентов от коронавируса.