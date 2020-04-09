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Названы две возможные причины поражения России в случае войны Москвы с НАТО

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы две возможные причины поражения России в случае войны Москвы с НАТО
Участники учений НАТО в Литве, Alfredas Pliadis / globallookpress.com

Ветеран боевых действий в Чечне, действующий российский военный предсказал поражение страны в случае вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом. Об этом рассказывается в посте, появившемся в блогосфере.

Как пишет автор канала «История Воин» в «Яндекс. Дзен», мужчина, имя которого блогер не называет, поведал, что армия РФ проигрывает НАТО в организации. Как отметил герой материала, в России разные роды войск действуют сами по себе, в отличие от НАТО, где хорошо налажена координация. Еще одной причиной поражения Москвы в случае начала конфронтации военный назвал слабость отечественной экономики.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Дмитрий Литовкин вычислил вероятный срок создания в Соединенных Штатах «абсолютного оружия».

 

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