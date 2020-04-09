На Кубани энергетики начали подготовку к осенне-зимнему сезону 2020-2021 гг.

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9 апреля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2020/2021 гг. специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») провели комплексный ремонт силового оборудования подстанции 35 кВ «Откормбаза». Это позволило повысить надёжность и качество подачи электроэнергии объектам агропромышленного комплекса и промышленных предприятий, которые запитаны от данной подстанции.

Подстанция «Откормбаза» обеспечивает электроэнергией крупные предприятия Усть-Лабинского района Краснодарского края, в числе которых животноводческий комплекс, завод по изготовлению пенно-бетонных блоков, городские очистные сооружения и насосная станция. Кроме того, данная подстанция является резервным источником питания на случай технологических нарушений для подстанций напряжением 35 кВ - «Воронежская» и «АГНКС».

Энергетики выполнили диагностику и испытания подстанционного оборудования, провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, настройку устройств механической блокировки, мероприятия по отбору проб масла на химический анализ, покраску металлоконструкций.

Кроме того, проведены мероприятия по ремонту двух трансформаторов, семи масляных выключателей. В дальнейшем энергетики планируют провести ремонт другого подстанционного оборудования различного класса напряжения на питающем центре «Откормбаза».

В зоне эксплуатационной ответственности Усть-Лабинских электрических сетей находятся 63 крупных подстанции классом напряжения 35-110 кВ и свыше 1880 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ. Общая протяжённость воздушных и кабельных линий электропередачи – более 7,6 тысячи километров. Коллектив филиала насчитывает порядка 500 человек. Усть-Лабинские электросети обеспечивают электроэнергией потребителей Выселковского, Кореновского, Тибилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края.