Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля

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9 апреля 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Оперативный штаб правительства Рф согласовал график вывозных рейсов. На родину будут возвращены более двух тысяч человек. Фактическая загрузка рейсов станет известна после регистрации граждан на сайте госуслуг.

Отмечается, что проект графика включает рейсы как в Москву, так и в регионы.

Компания "Аэрофлот" 10 апреля будет выполнять два рейса. Из Пхукета в Питер будут доставлены около 200 россиян. После этот же самолет перелетит в Москву с 50 пассажирами. Также из Кипра в московский аэропорт Шереметьево домой будут возращены 250 человек.

11 апреля в Москву из Анталии и Бангкока самолетом "Аэрофлота" будут возвращены около 550 россиян.

12 апреля запланированы два рейса из Токио и Гоа. Предварительно, "Аэрофлот" доставит в Москву 500 человек.

Также запланированы рейсы из Европы 13 апреля. Около 250 человек привезут в Москву из Подгорицы, из Мадрида - 250.

Ранее Мишустин рассказал, как граждан РФ будут возвращать из-за границы.