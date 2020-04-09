Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля
pixabay.com

Оперативный штаб правительства Рф согласовал график вывозных рейсов. На родину будут возвращены более двух тысяч человек. Фактическая загрузка рейсов станет известна после регистрации граждан на сайте госуслуг.

Отмечается, что проект графика включает рейсы как в Москву, так и в регионы.

Компания "Аэрофлот" 10 апреля будет выполнять два рейса. Из Пхукета в Питер будут доставлены около 200 россиян. После этот же самолет перелетит в Москву с 50 пассажирами. Также из Кипра в московский аэропорт Шереметьево домой будут возращены 250 человек.

11 апреля в Москву из Анталии и Бангкока самолетом "Аэрофлота" будут возвращены около 550 россиян. 

12 апреля запланированы два рейса из Токио и Гоа. Предварительно,  "Аэрофлот" доставит в Москву 500 человек.

Также запланированы рейсы из Европы 13 апреля. Около 250 человек привезут в Москву из Подгорицы, из Мадрида - 250.

Ранее Мишустин рассказал, как граждан РФ будут возвращать из-за границы.

НС

Здоровье

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

Смертельно опасный китайский коронавирус COVID-19 может поражать головной мозг человека. К соответствующему выводу пришли российские ученые, говорится в материале, который размещен на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью