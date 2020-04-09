Ситуация с коронавирусом в Эквадоре напоминает фильм ужасов. Это предупреждение для всей Латинской Америки

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9 апреля 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The New York Times

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В Гуаякиле, крупнейшем городе Эквадора, всплеск смертности привел к тому, что здравоохранение и похоронные службы оказались катастрофически перегружены. В сеть попали фото с трупами на тротуарах и картонными гробами, а отчаявшиеся семьи просят о помощи. Может ли ситуация стать ещё хуже? Возможно.

Власти Эквадора из последних сил стараются следить за количеством смертей от коронавируса в стране. Но это у них едва получается. На фотографиях очевидцев видны тела, оставленные прямо на тротуарах, а похоронные бюро из-за большого наплыва заказов используют вместо гробов простые картонные коробки, сделанные компаниями, которые обычно производят упаковку для транспортировки продуктов. На сегодняшний день в стране зафиксировано 4 965 случаев заражения COVID-19, 272 человека – погибли. Реальное число больных и погибших может быть на порядок выше. В этом убеждены и местные врачи, и журналисты, и даже некоторые политики. И всё же пока что статистика не так ужасает, ведь все мы знаем пугающие американские и итальянские сценарии. Очевидно одно – Эквадор не был готов к такой резкой вспышке. 8 апреля посол страны в России Хулио Прадо Эспиноса сообщил РИА Новости, что Эквадор направил обращение к российским ведомствам и компаниям о помощи в борьбе с COVID-19.

Катастрофа, разворачивающаяся в деловой столице Эквадора Гуаякиле, показывает, насколько сейчас велика угроза для всей Латинской Америки из-за неравенства, слабых государственных служб и хрупкой экономики, которая характеризует большую часть региона. «То, что мы видим в Гуаякиле, – это то, что может произойти в большинстве крупных городов Южной Америки, где очаги космополитического богатства сосуществуют с широко распространенной нищетой», – рассказала The New York Times Александра Монкада, которая руководит деятельностью международной гуманитарной организации CARE в Эквадоре.

До сих пор неясно, почему именно Эквадор оказался одной из самых пострадавших стран регионе. Некоторые эксперты полагают, что вирус попал в страну из Испании и Италии, а затем быстро распространился, поскольку Эквадор слишком поздно принял меры социальной дистанции. Первые подтвержденные случаи заражения в Гуаякиле обнаружили среди состоятельных эквадорских студентов, которые учились в школе в Испании, но вернулись домой, чтобы не оставаться во время вспышки болезни в Европе.

Лурдес Фриас сказала журналистам, что она потратила пять дней, пытаясь заставить кого-то забрать тело пожилого соседа, который умер на прошлой неделе после того, как у него возникли проблемы с дыханием. По ее словам, телефоны экстренных служб были постоянно заняты, а в тех редких случаях, когда она дозванивалась, ей говорили, что никто не может помочь. Шли дни, другие жители дома также начали требовать, чтобы тело вынесли на улицу. В конце концов полиция забрала останки. «Наша ситуация – это кошмар, от которого мы не можем проснуться», – сказала Фриас. Когда вирус распространился, некоторые семьи заявили, что их близкие потратили несколько дней, чтобы получить лечение в больнице.

Тем не менее, власти пытаются переломить ситуацию, вводят штрафы. За нарушение карантина в первый раз выписывают счёт на 100 долларов, во второй раз – 400. Третий раз – тюрьма.