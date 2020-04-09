Куда звонить, если нужна помощь на карантине: горячие линии, телефоны доверия, справочные

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9 апреля 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

куда звонить в экстренных ситуациях, фото: соцсети

Если вы не знаете, куда обратиться и узнать обо всем, что волнует «прямо здесь и сейчас» – этот материал специально для вас. «АН» расскажут, как получить медицинскую, юридическую, психологическую, социальную и другую помощь, просто набрав нужный номер. Да, бесплатно.

COVID-19

- Горячая линия по коронавирусу работает абсолютно бесплатно во всех регионах России: 8-800-2000-112. Проинформирует по вопросам, связанным с инфекцией и Роспотребнадзор: 8-800-555-49-43.

- Если вы гражданин России, застрявший за границей из-за эпидемии, позвоните по номеру 8-499-678-12-03 и вам расскажут, как вернуться на родину.

- Пожилым и маломобильным гражданам в этот непростой период тоже помогают. Делают это волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ. Просто позвоните им: 8-800-200-34-11

- По наличию и отсутствию медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках консультирует Росздравнадзор: 8 800 550-99-03

ОБРАЗОВАНИЕ

- Все о дистанционном обучении на горячей линии, открытой Минпросвещением. Информацию предоставляют учителям и родителям, при необходимости звонок переведут на региональную линию: 8-800-200-91-85.

- По вопросам ЕГЭ прямиком в Рособрнадзор: 8-800-555-72-73.

- Студентов во время эпидемии инструктируют операторы Минобрнауки по телефону: 8-800-222-55-71.

ВАШИ ПРАВА НАРУШАЮТ?

- Горячая линия юридической помощи для граждан России «Правмир»: 8-800-550-56-29.

- Помогают гражданам защитить и право на охрану здоровья. Звоните юристам по телефону: 8-800-500-82-66. Также можно набрать на горячую линию Росздравнадзора занимаются соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья в первую очередь: 8-800-500-18-35.

- Ваши трудовые права нарушены? Обратитесь в службу по труду и занятости Роструд: 8-800-707-88-41.

- Горячая линия Роспотребнадзора проконсультирует в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка: 8-800-100-00-04;

- Если ваши права нарушили сотрудники органов внутренних дел РФ, не бойтесь сообщить об этом: 8-495-667-74-47.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Помните, что «телефон доверия» означает анонимность, если вас просят представиться – вы можете этого не делать. Этим «телефон доверия» и отличается от «горячей линии».

И, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к тем, кто хочет и может помочь. Проблемы есть у всех нас, никто не должен оставаться с ними «один на один».

- Если вы столкнулись с проблемами, вам помогут психологи бесплатной кризисной линии доверия: 8-800-333-44-34.

- Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-200-01-22.

- Горячая линия паллиативной помощи безнадежно больным: 8-800-700-84-36. Вам окажут информационную, психологическую, социальную, юридическую и даже духовную поддержу.

- Телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию: 8-800-700-06-00.

- Телефон доверия по вопросам нежелательной беременности и абортов: 8-800-200-05-07.

- Федеральная горячая линия по вопросам наркомании и алкозависимости: 8-800-700-50-50.