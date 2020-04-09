Инфекционист из Ставрополя не считает себя виноватой за отпуск в Испании

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9 апреля 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Бывший главный инфекционист Ставрополя Ирина Санникова, которая скрыла свой отпуск в Испании, заявила, что не считает себя виноватой. В настоящее время женщина долечивается от коронавируса.

«Знаю, что возбудили два уголовных дела по двум статьям. Но те, кто писал обращения в следственные органы и прокуратуру в мою поддержку, присылали мне ответ за подписью следователя, что я не нахожусь ни в статусе подозреваемой, ни в статусе обвиняемой. Дело возбуждено "по факту"», - рассказала Санникова.

Она отметила, что ей есть что ответить недоброжелателям, но свою точку зрения она выскажет позже. Женщина призналась, что все еще чувствует слабость после болезни.