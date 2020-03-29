Инфекционист из Ставропольского края, поехавшая в отпуск в Испанию, готовится к выписке

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29 марта 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Ставрополье сообщили, что главный внештатный инфекционист Минздрава Ставропольского края Ирина Санникова готовится к выписке. Женщина заразилась коронавирусом во время отдыха в Испании.

Отмечается, что Санникова не сообщила руководству о заграничном отдыхе, а по возвращении не стала соблюдать карантинный режим и сразу приступила к работе. После этого ее исключили из списка главных внештатных инфекционистов Минздрава края. В отношении женщины завели уголовное дело по двум статьям.

Власти региона сообщили, что Санникова будет выписана на следующей неделе.

В настоящее время в Ставропольском крае известно о пяти заболевших коронавирусом.