Инфекционист из Ставропольского края, поехавшая в отпуск в Испанию, готовится к выписке

В Ставрополье сообщили, что главный внештатный инфекционист Минздрава Ставропольского края Ирина Санникова готовится к выписке. Женщина заразилась коронавирусом во время отдыха в Испании.
Отмечается, что Санникова не сообщила руководству о заграничном отдыхе, а по возвращении не стала соблюдать карантинный режим и сразу приступила к работе. После этого ее исключили из списка главных внештатных инфекционистов Минздрава края. В отношении женщины завели уголовное дело по двум статьям.
Власти региона сообщили, что Санникова будет выписана на следующей неделе.
В настоящее время в Ставропольском крае известно о пяти заболевших коронавирусом.