На Ставрополье возбудили уголовное дело о нарушении режима самоизоляции

Следователи Ставропольского управления СК России возбудили уголовное дело о нарушении режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Под следствие попала главный внештатный инфекционист региона Ирина Санникова, которая вернулась из Испании, но не только не обеспечила самоизоляцию, но и контактировала с десятками людей.
В официальном сообщении ставропольского следкома говорится, что 17 марта женщина попала в больницу, где у нее диагностировали COVID-19.
«При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в сообщении.
Таким образом, к ответственности могут привлечь не только Санникову, но и ее коллег, которые допустили это. Обвиняемым может грозить до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что активность коронавируса может снизиться до наступления лета.