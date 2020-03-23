На Ставрополье возбудили уголовное дело о нарушении режима самоизоляции

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23 марта 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СУ СКР по Ставропольскому краю

Следователи Ставропольского управления СК России возбудили уголовное дело о нарушении режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Под следствие попала главный внештатный инфекционист региона Ирина Санникова, которая вернулась из Испании, но не только не обеспечила самоизоляцию, но и контактировала с десятками людей.

В официальном сообщении ставропольского следкома говорится, что 17 марта женщина попала в больницу, где у нее диагностировали COVID-19.

«При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в сообщении.

Таким образом, к ответственности могут привлечь не только Санникову, но и ее коллег, которые допустили это. Обвиняемым может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что активность коронавируса может снизиться до наступления лета.