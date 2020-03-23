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Эксперт считает, что активность коронавируса снизится до наступления лета

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт считает, что активность коронавируса снизится до наступления лета
Фото: Pixabay

Апрель и май могут стать месяцами, когда коронавирусная инфекция нового типа может начать ослабевать.

По словам заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае.

Врач также уточнил, что речь не идет о том, что вирус полностью исчезнет. По его словам, этого уже не случится, поскольку он «получил широкое распространение».

Ранее сообщалось, что в России запустят систему отслеживания и оповещения людей, которые контактировали с заражёнными коронавирусом.

ДВа
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