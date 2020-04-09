Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

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9 апреля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за минувшие сутки выявлено 1 459 случаев заражения коронавирусом нового типа в 50 регионах, из них выздоровели 118 человек, а умерли – 13. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 9 апреля.

«Москва – 857, Московская область – 199, Санкт-Петербург – 44, Брянская область – 40, Республика Коми – 31, Владимирская область – 24, Краснодарский край – 20, Ленинградская область – 18, Астраханская область – 16, Ивановская область – 13, Республика Дагестан – 13, Тульская область – 12, по 10 случаев - Курская область и Архангельская область, по 9 - Республика Татарстан и Пермский край, по 8 - Вологодская область, Республика Калмыкия и Кировская область, по 7 - Тверская область, Новгородская область, Республика Северная Осетия и Нижегородская область, Республика Башкортостан – 6, по 5 - Орловская область, Новосибирская область и Приморский край, по 4 - Липецкая область, Смоленская область, Республика Мордовия, Саратовская область и Республика Бурятия, Республика Крым - 3», - уточнили в ведомстве.

При этом рост зараженных зарегистрирован в Костромской, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Иркутской, Ярославской, Псковской, Ульяновской, Челябинской, Мурманской и Тюменской областях, а также в Ставропольском, Алтайском и Камчатском крае, Карачаево-Черкесской, Чувашкой республике и Республике Марий Эл. Там выявлено от 1 до 3 случаев.

Общее количество зараженных по стране 10 131.