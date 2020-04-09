ФАС начали масштабные проверки роста цен на продукты

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9 апреля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба проведёт масштабные проверки по информации о росте цен на продукты в России после совещания депутатов Госдумы с членами правительства. Об этом стало известно в четверг, 9 апреля.

«Служба проведет проверки по информации о росте цен, представленной депутатами Государственной Думы в ходе встречи с Правительством … С этой недели к мониторингу во всех субъектах федерации подключились сотни активистов Общероссийского народного фронта. В ФАС также работает «горячая линия» по ценам на продовольствие, информация с которой в обязательном порядке проверяется», - говорится в сообщении ведомства.

Статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил, что любое отклонение цены на продукты в сторону ее повышения – повод для расследования.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о повышении цен на продукты, заявил, что этот «беспредел необходимо остановить».