В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ

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9 апреля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко назвал дату проведения ОГЭ по двум основным предметам – русскому языку и математике. По его словам, экзамен «стартует» 9 июня.

«ОГЭ - принято решение, что он будет проходить по двум основным предметам, русский и математика … ОГЭ тоже нужно, его ни в коем случае нельзя отменить, потому что это помимо аттестации еще и возможность перехода на новую ступень образования, потому что большое количество школьников нашей страны после девятого класса поступают в учреждения среднего профессионального образования», - высказал он.

Глушко добавил, что сдача экзамена напрямую связана с подготовкой к выходу на рынок труда и получения профессионального образования, соответствующих компетенций.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору.