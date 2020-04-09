В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко назвал дату проведения ОГЭ по двум основным предметам – русскому языку и математике. По его словам, экзамен «стартует» 9 июня.
«ОГЭ - принято решение, что он будет проходить по двум основным предметам, русский и математика … ОГЭ тоже нужно, его ни в коем случае нельзя отменить, потому что это помимо аттестации еще и возможность перехода на новую ступень образования, потому что большое количество школьников нашей страны после девятого класса поступают в учреждения среднего профессионального образования», - высказал он.
Глушко добавил, что сдача экзамена напрямую связана с подготовкой к выходу на рынок труда и получения профессионального образования, соответствующих компетенций.
Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору.