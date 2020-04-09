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Восемь священников Московской епархии заразились коронавирусом. Кому самоизолироваться

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Восемь священников Московской епархии заразились коронавирусом. Кому самоизолироваться
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

У восьми священнослужителей Московской епархии найден коронавирус. Еще у трех наблюдаются симптомы, но диагноз пока не подтвержден, сообщает в релизе рабочая группа по COVID-19 при патриархе Кирилле.

В рабочей группе отметили, что всем прихожанам перечисленных ниже храмов стоит самоизолироваться и следить за своим здоровьем:

Храм иконы Божией Матери «Утоли мои печали» в Марьино, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храм преподобного Симеона Столпника за Яузой в Таганском районе, храм святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке и храм Вознесения Господня на Гороховом Поле.

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