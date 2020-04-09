В Петербурге оштрафовали женщину за прием гостей в своей квартире сразу после приезда из-за границы

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9 апреля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал местную жительницу Диану Соловьеву за нахождение посторонних людей на территории ее квартиры в период карантинного режима. Отмечается, что женщина прибыла накануне из заграничной поездки.

«Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности … за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», - пояснили в ведомстве.

Женщина получила штраф в размере 15 тыс. руб. Известно, что она вернулась в страну 3 апреля через МАПП Борисоглебск (граница с Норвегией). При этом Соловьева была ознакомлена с постановлением главного государственного врача по Петербургу о необходимости изоляции с целью противодействия распространению коронавируса нового типа.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что полиция составила более 400 протоколов в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции.