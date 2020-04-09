В Москве братья-близнецы вместе покончили с собой еще в январе. Мумифицированные тела полиция нашла случайно

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9 апреля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Странное двойное самоубийство в Москве - пожилые братья-близнецы вместе покончили с собой еще в январе. Мумифицированные тела полиция нашла совершенно случайно.

Всё началось с поисков 67-летнего Александра Молчанова — племянница звонила ему с поздравлениями на день рождения, но телефон молчал. Вспомнив, что последний раз он выходил на связь в Новый год, женщина пошла в полицию. Копы приехали, вскрыли квартиру на улице Крылатские Холмы, но она была пуста.

Тогда решили проведать близнеца Молчанова — Сергея — на улице Осенней. Их дома стоят всего в 100 метрах друг от друга. В той квартире и нашли мумифицированные тела братьев. Александр и Сергей совершили самоубийство ещё в январе. Детей у них не осталось, жён — тоже.

В квартире нашли почти шесть миллионов рублей и пять тысяч евро, имущество осталось нетронутым. О причинах суицида тоже остается только гадать.