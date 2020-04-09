«Верните моего ребенка домой». Часть третья: хватит издеваться над россиянами

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9 апреля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Россияне, "заложники" транзитной зоны аэропорта Сеула Инчхон

Нам уже стыдно писать о том, как из транзитной зоны аэропорта Сеула Инчхон наши соотечественники больше недели не могут вылететь домой. Вранье о том, что скоро всех заберут, люди слушают каждый день. Между тем у беременной девушки, застрявшей там, угроза выкидыша, инсулинозависимая женщина не выдерживает без лекарств, а у маленьких детей идет кровь из носа.

Аэропорт Инчхон в Южной Корее стал настоящей тюрьмой для более 150 россиян, находящихся там с 31 марта. Правительство заявляет, что два самолета будут предоставлены в четверг: один вылетит во Владивосток, а другой в Хабаровск. «Заложники» Инчхона, тем не менее, об этом ничего не знают. Более того, авиакомпания «Аврора», подтвердившая полную техническую готовность выполнить вывозные рейсы для граждан, не получает разрешения Росавиации на выполнение двух чартеров из Сеула!

Люди мерзнут на полу, держа в руках билеты и талоны на регистрацию отмененных рейсов, и ждут неизвестно чего, скидываясь (потому что деньги у всех уже закончились) на номера в отелях, чтобы дать детям, беременным и пожилым помыться. Еду (а именно: фрукты и лапшу быстрого приготовления), которое привозит посольство, на всех не хватает.

Стоит заметить, что аэропорт Инчхон в Сеуле считается одним из лучших аэропортов мира, но в настоящий момент он совсем не такой, каким был раньше: большая часть помещений закрыта фанерами, людям предоставлена только небольшая площадь для нахождения на территории. К слову, нормам СанПиНа эта площадь тоже не соответствует: люди должны находится на расстоянии двух метров друг от друга.

У беременной девушки, как сообщают «заложники», постоянно болит живот, не исключена вероятность выкидыша, у детей появляются коросты на коже и идет кровь из носа из-за недостатка свежего воздуха. Недавно пожилая женщина, которая плохо ходит, упала и ударилась головой. К счастью, скорую ей вызвали. Между тем у инсулинозависимой пассажирки нет лекарств, самочувствие ухудшается.

Россияне в отчаянии, они устали обращаться к властям, не получая никаких ответов. Вместе с тем вопросов накапливается все больше: «Режим ЧС в настоящее время не введен, какие основания у властей закрывать международные авиаперелеты? – Не может понять мать застрявшего в Корее десятиклассника Екатерина Бутова. – Даже в условиях чрезвычайного положения, вводимого Президентом РФ (ст. 56 и 88) для обеспечения, во-первых, безопасности граждан и, во-вторых, защиты конституционного строя, в том числе прав и свобод человека и гражданина, могут быть установлены отдельные ограничения прав и свобод. Но это может быть сделано только на основе федерального конституционного закона, это могут быть только отдельные ограничения с указанием пределов и срока их действия. И даже при чрезвычайном положении, согласно ч. 3 ст. 56, не подлежат ограничению наиболее важные и поэтому неприкосновенные основные права и свободы, предусмотренные статьей 20 (право на жизнь (а в данном случае в опасности не только здоровье, но и жизнь людей), статьей 21 (достоинство), 23, 28, 46, 53, 55, 56 и многими другими».

При всем этом из Москвы отправляют граждан Китая домой через Владивосток. Один из пассажиров недавнего рейса был болен коронавирусом. То есть, российских граждан не пускают на свою же территорию, а подвергать опасности тех, кто находится «дома» – запросто? Мы даже представить не можем, как все это может быть возможно в цивилизованном мире.

В настоящее время застрявшие в Инчхоне планируют писать жалобу на бездействие соответствующих органов в суд и ООН. Люди надеются, что хотя бы оттуда придет помощь. Потому что никто из уполномоченных служб России им НЕ ОТВЕЧАЕТ. Президент отписался Екатерине на жалобу еще неделю назад и направил её в Росавиацию, которая, угадайте что… игнорирует! Редакция «АН» обращалась в МИД РФ, к Уполномоченной по правам человека Москальковой, в Правительство РФ. Граждане не прекращают писать во все инстанции: и представителей посольств уже призывали к ответу, и ФСБ, и Уполномоченных по правам человека и ребенка – никакой реакции. Решений тоже не принято никаких, кроме обещанных завтра самолетов, которым Росавиация не дает разрешения на перелет!

Почему власти везде вещают о том, какие баснословные деньги выделяются на поддержку нашего народа, хвалятся тем, как заботятся о гражданах, а на самом деле ни во что нас не ставят? Прекратите этот театр абсурда и #Вернителюдейдомой! Народу не должно быть стыдно за свое государство! Хотя, учитывая порядок вещей, уже начинаешь сомневаться в том, чье это государство на самом деле. Прчему мы вообще помогаем другим странам, а самим себе даже не собираемся? Наши теряют работу, получают жалкие гроши в качестве «поддержки» или не получают ничего вообще, страдают от беспредела властей и полицейских, которые не считаются с народом от слова «совсем», а в верхах с задранным носом утверждают: «Россия – великая держава». Какая? Императорская? Советская? Точно не современная. Держава, в которой плевать хотели на народ, великой быть не может.