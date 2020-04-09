В Краснодарском крае зарегистрировали 20 новых больных коронавирусом

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9 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

По данным краевого оперативного штаба, одна из заболевших побывала в Турции, а все остальные контактировали с ранее зараженными коронавирусом.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Сочи – 11. Вторым идет еще один приморский курорт – Геленджик, где четыре случая коронавируса. Еще два факта отмечены в Анапе.

Причем, здесь оба пациента несовершеннолетние – одному 17 лет, а другому всего пять. Есть среди заболевших еще один несовершеннолетний – в Геленджике. На Краснодар пришлось три случая.

В оперативном штабе сообщают, что на данный момент коронавирус на Кубани подтвердили у 105 человек, 15 из них уже выздоровели.

Ранее сообщалось, что в соседнем Ставропольском крае скончался первый пациент с коронавирусом.