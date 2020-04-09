«Зарплаты футболистов с врачами сравнивать не стоит», но гонорары спортсменов пересмотреть все же надо, считают в Госдуме

Аргументы Недели → Общество 13+

9 апреля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

В комитете по спорту Госдумы задумались о зарплатах российских футболистов. В обществе все чаще стали звучать слова, что труд тех, кто сейчас спасает жизни людей не ценится так, как заслуги спортсменов, гоняющих мячик по стадиону.

Эту ситуацию Вячеслав Фетисов назвал «системным сбоем» и призвал не сравнивать зарплату врачей и футболистов. «Это же политика не футболистов, а людей, которые эту политику проводят и государств, которые как раз упустили возможность. Это не только нас касается, во всём мире такая история. Делать крайними спортсменов и не понять, что был некий системный сбой, и он не сегодняшнего дня. Да, мы обязаны будем пересмотреть политику развития общества в целом», - цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса снизить гонорары согласились игроки ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Зенита» и других команд. «Полупустые стадионы и большие зарплаты на уровне мировых, мне кажется, это не совсем по стандартам, которые в мире существуют. Но сравнивать футболистов с врачами, наверное, не совсем правильно. Больше, чем врачи зарабатывают представители многих профессий», - считает Фетисов.

Он также заметил, что после пандемии COVID-19 в мире изменится многое, включая тенденции развития общества – приоритеты в нём будут расставляться иначе. И это коснется и спортсменов тоже.