В России от коронавируса умерли 70 человек, 7 из них - 8 апреля скончались в Москве

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9 апреля 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В России 70 человек скончались от коронавируса за период распространения заболеван. Семь человек 8 апреля умерли в Москве. У всех жертв коронавирусной инфекции была подтверждена пневмония. В Москве умерли семеро пациентов в возрасте от 46 до 90 лет.

Они имели заболевания: сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит. О одного была атрофия поджелудочной железы. У троих был хронический бронхит. Скончавшийся 74-летний мужчина имел проблемы с сердцем и сахарный диабет. Он был пациентом частной клиники.

Оперативный штаб напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилыми людьми и лицами, имеющими хронические заболевания.

В Москве действует режим повышенной готовности. В городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. В обычном режиме работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.

Нерабочие дни продлены до 30 апреля. Все жители столицы должны оставаться дома.

Всего в России зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионах. В Брянске число зараженных выросло до 97.

Скончались в России от коронавируса 70 человек.

Бывший министр здравоохранение РФ Вероника Скворцова огласила сценарий развития событий по новому вирусу COVID-19 предсказан лучшими экспертами прогнозирования, среди которых не только ученые биологи, но и математики.