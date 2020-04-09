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Скворцова назвала сроки пика коронавируса в России, и когда распространение COVID пойдет на спад

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Скворцова назвала сроки пика коронавируса в России, и когда распространение COVID пойдет на спад
Вероника Скворцова, Фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что до наступления пика в распространении коронавируса в России остается примерно 10-14 дней, и после эпидемия в стране должна пойти на спад.

Бывший министр здравоохранение РФ Вероника Скворцова уточнила, что этот сценарий развития событий по новому вирусу COVID-19 предсказан лучшими экспертами прогнозирования, среди которых не только ученые биологи, но и математики, - сообщает kp.ru.

Руководитель ФМБА подчеркнула, что этот относительно благоприятный прогноз может сбыться только в случае увеличении объемов проводимых врачами тестов на коронавирусную инфекцию. По мнению Скворцовой, снижение статистики заболеваемости коронавирусом в России займёт примерно такой же период, как и рост числа заболевших за сутки. Плато, то есть сохранение примерно одинакового числа заболевших за сутки, продлится по оценкам специалистов до лета, примерно до начала-середины июня текущего года.

 Австралийский ученые заявили об открытии препарата, способного повлиять на распространение коронавирусной инфекции.

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