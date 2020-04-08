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Следователи в Москве проверяют информацию о рейдерстве в квартире известного музыканта

, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Следователи в Москве проверяют информацию о рейдерстве в квартире известного музыканта
СК РФ

Следственный комитет займется делом музыканта Виталия Николаева, известного исполнителя "Беловежской пущи". В его квартире решили поселиться сразу пятеро "профессиональных соседей".

Музыкант Виталий Николаев живет в квартире со своей женой и дочкой. В один из дней в дверь позвонили. "Открываю дверь, стоят пять мужиков. Понять не могу, в чем дело. Заявляют: "Мы будем здесь жить", - сообщил Виталий Николаев. Выяснилось, бывший муж Ирины Николаевой подарил или продал свою долю перекупщикам, а те разделили ее на несколько частей. Сейчас члены семьи музыканта боятся за свою жизнь.

Новые совладельцы — "профессиональные соседи", в задачу которых входит заставить хозяев квартиры выкупить у них по завышенной стоимости квадратные метры. Сейчас их в квартире пока нет, съехали из-за режима самоизоляции в Москве.

Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки.

НС

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