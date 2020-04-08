Еще семь пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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8 апреля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пациент, pixabay.com

Вечером в среду, 8 апреля, стало известно, что в Москве скончались еще семь пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно последней информации, все семеро умерших имели сопутствующие заболевания.

Ранее сегодня оперштаб по Москве сообщил, что в столице зафиксирован 5841 случай заражения коронавирусом нового типа, а также 31 летальный исход.

Напомним, столица России входит в наиболее высокую группу риска по распространению COVID-19, так как она является транзитным пунктом.

